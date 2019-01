Climat politique : Le décryptage de Jean Eyeghe Ndong

Devant ses confères de l’opposition et de nombreux militants et sympathisants, l’opposant proche de Jean Ping a fustigé ce qu’il a qualifié de multiple violation de la loi gabonaise par « les tenants du pouvoir ». Un régime sous la coupole de la France et du Maroc que Jean Eyeghe Ndong a condamné. L’absence prolongée du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, le flou artistique entretenu autours de son état de santé, sa capacité à assumer les charges présidentielles sa fonction sont entre autre autans de sujets sur lesquels le conférencier du jour est revenu.

« La situation actuelle du Gabon est inadmissible » a vigoureusement déclaré Jean Eyeghe Ndong qui a laissé paraître la nécessité de déclarer une vacance du pouvoir. Pour y parvenir, Jean Eyeghe Ndong a invité tous les Gabonais, à faire barrage au clan au pouvoir. Objectif : obtenir le retour à la normale en décrétant la vacance de pouvoir. « Gabonais de tous bords, le Gabon vous appelle », a conclu Jean Eyeghe Ndong qui prévoit dans les tous prochains jours prendre la tête de nombreuses rencontres de sensibilisations à travers le pays afin d’échanger avec l’ensemble des gabonais.