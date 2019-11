Les Panthères du Gabon qui avaient de plus en plus de mal à figurer dans le top 20 du classement africain en stagnant dans le ventre mou du classement mondial depuis plus d’un an, ont réalisé une avancée significative dans le classement Fifa publié jeudi 28 novembre 2019.

Grâce à la bonne dynamique impulsée par l’arrivée du sélectionneur Patrice Neveu avec un bilan de 3 victoires sur 4 matchs toute compétition confondue, les Panthères ont bondi de la 89e à la 83e place sur le plan international et de la 20e à la 17e place africaine.