Pays hôte de la CAN 2017, le Gabon a enregistré le plus mauvais classement Fifa du mois de janvier des équipes prenants part à la compétition qui démarre ce samedi face à la Guinée Bissau.

Végétant à la 108e place mondiale, le pays de Pierre Emerick Aubameyang est le plus mal classé du classement Fifa du mois de janvier de tous les pays qui disputeront la CAN à compter de ce samedi 14 janvier ce jusqu’au 5 février prochain.

Dans le groupe A, le Burkina Faso est la première nation avec son classement de 53e, devant le Cameroun, 62e, la Guinée-Bissau 68e alors que le Gabon est positionné au 108e rang mondial.

Dans le groupe B, le Sénégal, 33e devance la Tunisie, 36e, l’Algérie, 39e et le Zimbabwe 103e.Pour ce qui est de la poule C la Côte d’Ivoire, 34e domine la RD Congo,49e, le Maroc 57e et le Togo,90e.

Le groupe D quant à lui a pour leader l’Egypte, 35e, le Ghana ,54e, le Mali : 64e et l’Ouganda, 73e.

Très attendue, l’équipe nationale du Gabon entrainée par Jose Antonio Camacho, ancien coach d’Espagne a tout intérêt à faire une bonne Coupe d’Afrique pour améliorer sa position au prochain classement Fifa prévu pour le 9 février prochain.

Voici le top 10 africain : 1- Sénégal (33e) ; 2- Côte d’Ivoire (34e) ; 3- Egypte (35e) ; 4- Tunisie (36e) ; 5- Algérie (39e) ; 6- RD Congo (49e) ; 7- Nigéria (50e) ; 8- Burkina Faso (53e) ; 9-Ghana (54e) ; 10-Maroc (57e).