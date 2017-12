Avec 370 points, le Gabon boucle l’année 2017 avec le classement Fifa peu honorable de 93e mondial derrière la Biélorussie (92e) et juste devant le Canada 94e avec 369 points.

Le Gabon qui n’a plus joué de matchs depuis le mois de novembre dernier après ses nuls (0-0) contre le Mali et le Botswana à Franceville , a conservé son classement Fifa de 93e mondial et termine 20e africain en ce mois de décembre 2017.

Sur le plan africain le Gabon (370 points) est classé derrière la Libye (19 e ) avec 399 points et juste devant le Congo Brazzaville 21 e avec ses 362 points.

Le Sénégal (884 points ) domine le classement africain devant la Tunisie,l’Egypte, la RD Congo, le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Nigéria, l’Algérie etc ...

Sur le plan mondial, l’Allemagne est première. Elle est suivie respectivement du Brésil (2e), et du Portugal (3e). La France se classe à la 9e place.