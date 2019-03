Charles Batsielily Idoudou installé au poste de maire de Ndendé

Le nouveau maire de la commune de Ndendé, Charles Batsielily Idoudou alias ‘’Toutouye’’ et ses adjoints investis par le Parti Démocratique Gabonais (PDG ), ont été installés dans leurs fonctions jeudi 28 mars par le gouverneur de la province de la Ngounié Benjamin Banguembe en présence de Gysèle Itoumba , tête de la liste élue et du jeune député de Moanda Alexandre Awassi invité d’honneur pour la circonstance.

Heureux de prendre ses fonctions en présence des populations de Ndendé qu’il a d’entrée remercié pour la confiance accordée avant de rendre un hommage au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba , le nouveau maire a rappelé à ses collaborateurs Emilienne Imandza (2e maire adjoint ) et Antoine Mbela (3e maire adjoint ), absent pour maladie , l’intérêt de ce mandat . « Les actes doivent remplacer les promesses. L’heure est arrivée de passer à l’action » a indiqué le maire.

Promettant de travailler dans la transparence et en toute convivialité avec les conseillers de l’opposition, d’être au service des populations et plus particulièrement des personnes handicapées, Charles Batsielily compte tenir le cap durant son mandat pour la réalisation de l’accélération de la transformation de la commune de Ndendé, principale mission assignée par son parti le PDG.

Dans la foulée, le bureau du conseil départemental de la Dola conduit par Mme Odile Bignagni veuve Makaya Mboumbou a été installé par le gouverneur sous le regard du préfet .