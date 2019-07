Charbonnages/Remplacement d’une buse : Imbroglio autour du coût !

Lancés, il y a quelques jours, les travaux de remplacement d’une buse sur la voie expresse, sur l’axe Charbonnages-Lac-Bleu, supervisés par le Ministère des infrastructures, fait débat depuis hier à cause d la confusion entretenue autour du montant affecté à l’entreprise Colas pour la conduite de ces travaux. De 4,2 milliards de francs CFA selon une communication officielle de Franck Nguema, Ministre en charge du Sport et de la Culture, le montant a été soudainement réévalué à 379 millions de francs CFA par ce dernier contre 600 millions de francs CFA par le ministère en charge du suivi du chantier.

A combien s’élève réellement le montant des travaux de remplacement de la buse située sur la voie expresse, sur l’axe Charbonnages-Lac-Bleu réalisés par l’entreprise de BTP Colas ? C’est la question sur toutes les lèvres après les propos tenus par Franck Nguema, le ministre en charge du sport et de la culture, lors de sa visite de chantier avant-hier en compagnie de son collègue en charge du dossier Arnaud Calixte Engandji. « Gabon, ce dimanche 14 juillet j’ai accompagné le ministre des Travaux Publics Arnaud Calixte engandji faire une visite du chantier du remplacement d’une buse sur la voie expresse au niveau des Charbonnages/Lac Bleu. Un chantier de 4,2 Mds FCFA d’une durée de 3 mois » pouvait-ton lire sur la page officielle de ce dernier. Quelques heures plus tard, le montant a d’abord été réévalué par le Ministère en charge des Infrastructures et des travaux publics à 600 millions de francs CFA.

« Le Ministère de l’équipement, des infrastructures et des travaux publics, informe la population gabonaise que le coût de l’opération des travaux de remplacement d’un ouvrage hydraulique sur la voie express au niveau de la station Petro Gabon des Charbonnages est approximativement de 600 millions de FCFA incluant les aménagements des voies de contournements et réparation des zones dégradées aux Charbonnages », a recadré le ministère chargé du suivi de l’ouvrage. Puis, une autre réévaluation et des « excuses pour les désagréments causés » de la part de Franck Nguema. « Erratum sur mon dernier tweet des travaux de la voie expresse Charbonnages/ Lac Bleu de la BUSE visités avec le ministre Arnaud Calixte Engandji une ERREUR s’est glissée sur le montant des travaux qui sont évalués plutôt à 379 millions FCFA » a-t-on pu lire à nouveau sur la page du ministre du sport.

Une réévaluation du montant du projet et des « excuses » qui n’ont cependant pas permis de dissiper les interrogations d’une bonne partie de l’opinion malgré l’« Erratum », puisque le flou artistique autours du coût des travaux persiste. En effet, partagés entre 600 et 379 millions de francs CFA, des montants issus de deux membres du gouvernement, ils sont nombreux à se demander à combien s’élève réellement le montant affecté à ce projet. Ces différents sons de cloches dans la communication gouvernementale exigent des éclairages car chacun y va de son commentaire sur l’affectation des fonds.