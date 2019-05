Championnat d’Afrique de boxe zone III : L’échec du Gabon se poursuit !

Totale humiliation pour le Gabon au Championnat d’Afrique de boxe zone III. Après l’entrée ratée de quatre pugilistes gabonais dans ce Championnat lors de la première journée, Gaspard Nzué 52 kg, l’unique boxeur local engagé lors de la 2e journée de ce championnat vient lui aussi, de se faire battre. Opposé au camerounais Mouhaman Issouhou, ce dernier n’a pas pu se démarquer par une victoire face à un adversaire technique et rempli d’ambitions. Au terme de trois rounds, Gaspard Nzué permet sans forcer au camerounais de décrocher la victoire.

Avant lui, Christ Olsen Olourou, Tidiane Nzengué 60 kg ont été respectivement battus par un congolais et un camerounais. Chez les 64 kg, Bruno Menie Zue Ndong et Gras Ongara se sont fait battre par un Algérien et un autre Camerounais avec des écarts de scores qui montrent un manque de préparation dans une compétition aussi sérieuse.Si neuf combattants demeurent encore de la partie, la question qu’on peut se poser est celle de savoir, s’ils pourront relever les défis et essuyer cette honte.