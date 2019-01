CGC : Les chargeurs disposent désormais de leur siège social

Implanté dans la Commune d’Owendo, le bâtiment abritant le siège social du Conseil Gabonais des Chargeurs vient d’être inauguré par le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, accompagné du ministre des Transports, Justin Ndoudangoye, du Maire de la Commune d’Owendo, Jeanne Mbagou et de la directrice générale du Conseil Gabonais des Chargeurs, Liliane Ngari. Lancés en 2008 par feu Omar Bongo Odimba, les travaux de construction ont duré onze longues années.

« On pensait à un éléphant blanc » s’est exclamé un employé du Conseil Gabonais des Chargeurs. Un autre vraiment étonné de rajouter : « 11 années pour un bâtiment de trois étages pour le siège d’une structure qui brasse autant d’argent ». Mais comme le dit la maxime : « Il vaut mieux tard que jamais », le siège social du CGC est enfin sorti de terre, et ce, au grand bonheur du patron du ministère des Transports. « Je souhaite que le CGC prenne la mesure de ce cadre moderne de travail pour être plus efficace et plus performant afin d’assurer le rayonnement de l’établissement au plan national », a déclaré Justin Ndoudangoye.