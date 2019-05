Célébration du 1er mai : Tradition respectée !

Dans le cadre de la 33e célébration de la fête du travail ce mercredi 1er mai courant, des milliers d’employés ont défilé, en présence du Premier Ministre, Julien Nkoghe Bekale et du gotha administratif. Comme chaque année l’un des temps forts de la manifestation aura été la décoration des agents ayant capitalisé 10, 20 voire 30 ans, (Ndlr : les 59 agents en activité depuis 30 ont reçu des médailles d’or) de bons et loyaux service. Une cérémonie riche en couleurs et émotions. « C’est une joie immense que de se retrouver ici en train de défiler devant les autorités. C’est une manière pour nous de manifester et de reconnaître l’importance d’avoir un travail et surtout de partager des moments heureux entre collègues en ce jour particulier. Cela ne signifie pas forcement qu’on n’a pas de revendications à faire valoir mais on essaie un temps soit peu de penser à autre chose », a déclaré Christian employé de la Douane gabonaise.

L’ambiance musicale a été assurée par la fanfare de la gendarmerie nationale. Une parade cependant qui n’a pas obtenu l’assentiment de tout le monde. C’est le cas de Lucien qui estime que le défilé est dégradant pour ses pères et mères de familles au quotidien difficile mais forcés à battre le bitume sous le soleil. « Le Gabon, qui est un pays d’à peine 1millions 800 milles habitants possède pas moins de 40% de chômeurs. De quelle fête de travail parle-t-on ? », s’interroge-t-il.