En Afrique, qui est xénophobe et qui ne l’est pas ? Alors que la question se pose pour comprendre les spécificités qui font les différences culturelles de chaque territoire, le Gabon, pays longtemps qualifié d’« hospitalier » pour son ouverture au reste du monde se retrouve au-devant de la scène et pas de manière agréable. A tort ou à raison, les Gabonais sont accusés d’alimenter un comportement de rejet de l’autre, étranger, venu des pays voisins du continent. Après Jeune Afrique en 2015 (« Gabon : le poison xénophobe ») qui critiquait déjà cette ‘’prétendue’’ attitude dans un de ses articles, le dessinateur de bande dessinée et caricaturiste, Pahé, dans un post sur sa page officielle Facebook, ressuscite le débat autour de la question en accusant ouvertement les Gabonais d’être xénophobe.

Sur une image simple, illustrative de son point de vue, on peut apercevoir de haut en bas, les graphismes : « Nom : Gabon », « Prénom : Xénophobe ». Au milieu de l’image, le drapeau gabonais, placé en plan incliné sur lequel deux personnages, un homme et une femme de droite à gauche occupent le milieu du drapeau. Très symbolique, cette image caractérise la mixité de genre qui fait la nation gabonaise. C’est-à-dire, l’homme et la femme qui sont à l’origine du Gabon en tant que composantes du peuple. Le choix de ces deux êtres caractérise également la mixité des opinions qui fondent le contenu linguistique informatif source de l’actualité. Une profondeur d’esprit qui accuse ouvertement les gabonaises et les gabonais d’être les auteurs de la cabale menée contre les étrangers, en dépit des lois internationales.

Une indignation artistique qui manque de preuve, s’indigne l’opinion qui refuse de généraliser des « points de vues de quelques personnes ». « Un pays xénophobe n’a pas une caste étrangère aux commandes et dans les hautes fonctions (de la République). Sauf si votre appréhension de la xénophobie est différente de celle généralement connue », fait remarque RHN sur Facebook qui remet en cause la caricature de Pahé. Pour MM, si ce fait est prouvé alors, « les Gabonais ne sont pas plus xénophobes que certains pays africains » qu’il manque de citer. « Il faut voyager pour le constater. On est mieux que certains » ajoute-t-il avant d’être soutenu par FE qui montre que le « vivre ensemble » caractérise les relations de proximité entre les gabonaise et les autres nationalités. Autant de preuve qui réfutent l’idée d’un comportement gabonais xénophobe.

Mais « que peut-on reprocher à un ‘’étranger’’ qui fait bien son travail et qui participe au développement du pays ? », c’est la grande question que pose MB qui voit en l’enracinement, un principe infaillible d’appartenance à une nation, un pays. « Ces étrangers n’empêchent pourtant pas les autres de travailler » soutient-elle. Il faut dire que devant la vague des réactions contre la caricature, le post au moment où nous rédigeons cet article est un des rares qui penche en faveur de la question, la généralité étant contre. Mais quel est donc l’élément déclencheur de ce débat et comment comprendre qu’au fil des années, après le passage de l’ancien Directeur de campagne du Président de la République, Maixent Accrombessi, la question demeure toujours aussi vive dès qu’elle est évoquée ?

Même si les desseins du caricaturiste Pahé ne sont pas avoués, les tensions autour de la question se sont exaspérées lorsqu’il y a quelques jours de manière inattendue, la secrétaire nationale chargée de la communication du Parti démocratique gabonais (PDG) par ailleurs, ancienne journaliste à Kanal 7, Dina Koussou, après des années d’existence au Gabon, a été taxée d’étrangère. Sur la toile, les critiques ont fusé de part et d’autres en faisant de cette dernière, le bouc-émissaire d’un échauffement verbal. Alors que le débat se refroidissait, la caricature de Pahé reconfigure l’univers. Mais cette fois-ci, qui paiera les pots cassés d’une aussi tranchante et dangereuse valse ?