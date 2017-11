Cancers féminins : Sylvia Bongo Ondimba remobilise les troupes

Le mouvement de sensibilisation autour du cancer dénommé « Octobre Rose » n’est pas prêt de s’arrêter de sitôt. Alors que le mois d’octobre traditionnellement dédié à la lutte contre les cancers féminins a pris fin il y a plus de deux semaines, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a renoué avec sa tradition de mobilisation contre le cancer au sein de la « Maison d’Alice » le weekend écoulé, dans le cadre de la 4e édition de cette campagne.

Particulièrement marquée par une importante mobilisation, de nombreuses associations et entreprises locales se sont appropriées la campagne de lutte contre les cancers féminins à travers des actions d’information et de sensibilisation qui ont permis de fédérer encore plus de femmes. Pour Sylvia Bongo Ondimba, ce combat contre le cancer doit continuer. Mais cela ne peut se faire sans l’implication des associations et entreprises qui sont des partenaires incontournables de cette action.

Selon la Première dame, ces partenaires constituent des piliers sur lesquels se construit la société gabonaise, dans le respect du vivre ensemble. « Ambassadrices pour la lutte contre les cancers féminins, elles sont invitées à poursuivre sans relâche leurs efforts pour vaincre cette maladie dont les impacts sur nos familles ne sont plus à démontrer », a-t-elle appelé. Le souhait de cette dernière : pérenniser cette action contre le cancer au niveau national avec une plus grande envergure.