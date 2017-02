Après avoir perdu sur le terrain la qualification pour la 12eme Can de football des moins de 17 ans face au Niger, le Gabon se qualifie autrement en qualité de pays organisateur. A 102 jours de ce grand rassemblement sportif continental, le Manager général des U 17 invite à une concertation rapide pour préparer les jeunes afin qu’ils soient prêts à défendre valablement le Gabon qui aura fort à faire dans son groupe A au sein duquel figurent deux anciens champions, (le Cameroun en 2003 et le Ghana en 1995 et 1999), l’autre adversaire étant la Guinée. Jean Claude Mabouela est convaincu que la victoire est possible. Interview.