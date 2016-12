CAN Total 2017 : Quatre nouvelles Panthères, en sélection nationale

Marquée par l’arrivée de quatre nouveaux joueurs, la liste des Panthères qui disputeront la 31e Coupe d’Afrique des Nations (CAN Total 2017) a été livrée, ce mardi 27 décembre courant. Le défenseur de Toulouse Musavu King et Fréderic Bulot Waga de Reims en France sont les grands absents de cette sélection nationale, jugée plus ou moins équilibrée dans tous les compartiments.