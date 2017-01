Can foot 2017 : Le match inaugural sans les supporters des Panthères ?

« Aux joueurs qui me lisent, si vous ne voyez pas les Panthernautes au stade, continuez à jouer. On vous soutiendra depuis le quartier. L’ouverture de la CAN pourrait se faire sans nous. Courage à vous et bonne CAN. »

Ce message a été publié par le président des Panthernautes, Brice Inengue de Matsouanga sur sa page Facebook.

La raison de l’absence des supporters de l’équipe nationale est d’ordre matériel. Il n’y a pas de bus pour transporter les 350 personnes pour donner de la voix lors du match inaugural de la Can de football. « On a les billets mais on a pas l’argent pour faire face au transport.Toutes les sociétés nous demandent en moyenne 1.000.000 par match et ça ce n’est pas dans nos cordes. » précise le président de cette association.

Le club des supporters des Panthères du Gabon affirme que lors de la co-organistation avec la Guinée Equatoriale en 2012, le club était déjà prêt à cette période. Tout comme en 2015, un mois avan la compétition t les supporters gabonais avaient déjà pris leurs dispositions au niveau logistique.

Brice Inengue de Matsouanga ajoute « Même si on avait les bus on ne peut pas accéder au stade parce que nous n’avons pas d’accréditations. »

Selon les Panthernautes, le contrat avec la SOGATRA (Société gabonaise de transport) a été rompu par la nouvelle direction.

Du côté du ministère des Sports cela fait deux mois que les Panthernautes sont dans l’attente d’une réponse. Le seul interlocuteur est le président de la Fédération gabonaise de football. Mais le président du club des supporters du Gabon est inquiet. « Vu les délais courts nous ne sommes pas sûrs d’être au stade. Nous allons donc suivre les matchs de la Can à la télévision. »