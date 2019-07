Le sifflet gabonais du moment qui a fait bonne figure depuis le début de la CAN sera accompagné du tchadien Issa Yaya (assistant 1), du Malgache Lionel Hasinjarasoa Andrianantenaina, du camerounais Alioum Alioum (4e arbitre) et d’Hamidou Djibrilla Hima du Niger (Commissaire de Match). Eric Otogo a été jugé bon lors du dernier match de poule qui opposait mardi 2 juillet dernier la Guinée Bissau au Ghana, vainqueur (2-0) grâce à deux réalisations de Jordan Ayew et Thomas Partey qui ont offert sa première victoire à leur sélection nationale.

Bien avant, Eric Otogo Castane était rentré en lice en Coupe d’Afrique mercredi 26 juin dans le match Ouganda-Zimbabwe. L’ambassadeur du Gabon dans cette compétition continentale, avait joué à la perfection sa partition.