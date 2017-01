CAN 2017/ Quarts de finale : Des étincelles dans l’air !

C’est dans une ambiance qui s’annonce déjà électrique que les quarts de finale de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2017) se joueront avec quatre affiches, (Burkina Faso VS Tunisie, Le Sénégal contre le Cameroun, la RDC face au Ghana et l’Egypte qui sera opposée au Maroc), ces samedi 28 et dimanche 29 janvier.

Malgré l’absence du Gabon, pays hôte en quarts de finale de la CAN 2017, la suite de la compétition promet du beau spectacle ce weekend, avec les confrontations Burkina Faso- Tunisie, Sénégal- Cameroun, RDC-Ghana et Egypte-Maroc.

Alors que les deux équipes s’étaient affrontées pour la dernière fois en 1998, le Burkina Faso et la Tunisie ouvriront le bal du deuxième tour de la CAN 2017 au stade d’Angondjé. Sachant que les « Etalons » l’avaient emporté aux tirs au but, les Tunisiens comptent prendre leur revanche pour se qualifier pour le dernier carré. Ce que veut également l’équipe de Paulo Duarte, ancien coach des Panthères du Gabon et qui connaît bien ce stade de l’Amitié.

Comme le Burkina Faso, le Cameroun qui sera face aux Lions de la Téranga, ce samedi 28 janvier au stade de Franceville à 20h00 se présente avec un petit ascendant psychologique. En finale de Coupe d’Afrique en 2002, le Sénégal avait perdu aux tirs au but. Mais au regard du parcours sans faute pendant les éliminatoires et la phase de poules, les ambassadeurs du Sénégal ont les faveurs des pronostics.

Dans tous les cas, il y a du spectacle dans l’air, notamment avec cette rencontre qui mettra aux prises le Ghana, vice-champion d’Afrique face à la RDC, troisième de la CAN Guinée 2015. Les spectateurs du stade de Franceville auront droit à un match de haute facture. D’un côté la RDC très offensive et technique qui a terminé leader de son groupe avec 6 buts marqués et de l’autre, le Ghana qui base son jeu sur le physique et l’aspect défensif qui n’a encaissé qu’un seul but en trois rencontres. Lors de leur dernière confrontation, la RDC avait pris le dessus en finale de la CAN 1968.

Cerise sur le gâteau, le derby entre le Maroc et l’Egypte aura lieu le dimanche 29 janvier 2017 à Port-Gentil. Le Maroc qui a gagné 3 fois sur les 5 dernières confrontations entre les deux équipes et qui a eu le mérite d’éliminer le champion en titre, la Côte d’Ivoire en match de poule de cette CAN semble être favori devant l’Egypte qui est absent de la compétition depuis quelques années. Mais pour plus d’un observateur, les Pharaons qui totalisent 7 sacres africains restent une menace permanente dans cette CAN. Des matchs à dimension et jeux différents certes, mais l’enjeu reste le même, la qualification en demi-finale. Le beau jeu et l’engagement seront inévitablement au rendez-vous.