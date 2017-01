Gaboneco.com (Ge) : Vous venez de prendre connaissance des lieux, êtes-vous satisfait de l’état d’avancement des travaux ?

Ali Bongo Ondimba, (ABO) :J’avais déjà constaté la progression des travaux lors des précédentes visites, je dois dire que la finition des travaux me comble de joie dans la mesure où ce stade est magnifique, il est beau il n’y a rien à dire, je pense que les spectateurs sont bien assis à une bonne distance de l’aire de jeu, donc la vision sera excellente pour les spectateurs. La pelouse est en très bon état, je pense que le public va être gratifié, assis dans de bonnes conditions ; tout est fait pour qu’il y ait de bons matchs, nous nous réjouissons de voir la ville d’Oyem dotée d’un tel stade.

Ge : Nous sommes à quels jours de la compétition quel message adressez-vous aux populations locales ?

ABO : C’est le même message que j’adresse à toutes les populations gabonaises, nous recevons l’Afrique, nous recevons le monde, nous avons une tradition d’hospitalité et il va falloir que nous soyons tous à la hauteur. Les villes dans lesquelles la CAN va se jouer, ces villes-là représentent toutes l’ensemble de la nation gabonaise, il est donc important que l’accueil soit magnifique à la hauteur de ce que nous savons faire, nous pouvons faire. Lorsque nous allons ailleurs, nous sommes bien accueillis, il n y a pas de raisons que nous ne puissions pas faire de même, ce sera aussi l’occasion de montrer notre participation, bien évidement le soutien à notre équipe nationale, mais il y a aussi l’accueil de tous nos frères d’Afrique qui viennent prendre part à cette compétition chez nous. Et c’est normal que nous puissions aussi bien les accueillir en remerciement à tous ceux-là qui nous ont fait confiance pour que cette compétition sportive se déroule dans de bonnes conditions.

Ge :Il se trouve qu’il y en a qui pensent que les Panthères ne sont pas très au point à quelques jours de la compétition, avez-vous un commentaire à faire ?

ABO : Il y a toujours des gens pour dire quelque chose, nous verrons ça le jour J, moi j’étais hier à une séance d’entrainement, je les ai trouvé en bonne forme, j’ai trouvé une équipe avec des joueurs décidés, une bonne cohésion de groupe. Je peux vous assurer que l’ambiance et l’atmosphère au sein de l’équipe sont bonnes.