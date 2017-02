CAN 2017 : Les Pharaons d’Egypte se voient déjà en finale

La confrontation entre le Burkina Faso et l’Egypte ce mercredi au stade d’Angondjé en match comptant pour les demi-finales de la CAN 2017, s’annonce tendue. Loin d’être impressionné par le Burkina Faso qui a terminé leader du groupe A devant le Cameroun et le Gabon pays hôte de la compétition, le jeune attaquant des Pharaons Ahmed Hassan Kouka pense que son équipe qui n’a toujours pas encaissé le moindre but ira en finale.

« La sélection égyptienne veut à chaque fois remporter le titre. L’Egypte est le pays qui a gagné le plus de fois la CAN et tout le monde nous connaît. Du coup, on a un peu de pression, car on doit aller en finale. On va tout donner pour y arriver et soulever le trophée du vainqueur », a confié le jeune attaquant des Pharaons, Ahmed Hassan Kouka au micro de RFI.

Très forts défensivement et dangereux en contre-attaque, les Etalons du Burkina Faso qui ont éliminé la Tunisie avec une victoire (2-0) en quart de finale ne comptent pas se laisser faire.

« Le match sera compliqué face à une très bonne équipe. Toutes les sélections, qui arrivent en demi-finale, sont très fortes. On va les respecter évidemment, mais on va tout faire pour les battre. En tout cas, si le match est difficile pour nous, je peux vous assurer qu’il le sera également pour eux »,a-t-il ajouté