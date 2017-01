CAN 2017 : Les Panthères confiantes malgré leur dernière défaite !

Alors que leurs fans émettent déjà quelques doutes, surtout après leur dernière défaite face à Mounana le weekend dernier, Denis Bouanga, Cédric Ondo Biyoghe, Merlin Tandjigora, Perrin Obambou, tous joueurs de la sélection nationale et le manager général Daniel Cousin sont confiants et comptent apporter le meilleur d’eux-mêmes. Objectif : Atteindre au moins le cap des demi-finales. « Les entraînements sont spécifiques et se déroulent normalement. On voit que le coach Camacho amène sa touche professionnelle. J’espère faire une bonne CAN car l’objectif est d’atteindre au moins les demis finales pour le bien de tout le monde », confie Denis Bouanga, très heureux de porter les couleurs nationales.

« Déjà c’est une satisfaction d’être ici, mais nous ne sommes pas ici pour nous balader, mais pour travailler car l’enjeu est de taille. Pour le début de la compétition nous avons travaillé, tout le monde est prêt pour livrer une bataille », a déclaré Perrin Obambou.

Une vision que partage une autre Panthère. « Malgré la chaleur, on est décontracté, on se prépare bien et ça se passe très bien. On espère être au point ce samedi contre la Guinée Bissau », a indiqué Merlin Tandjigora.

Pour Cédric Ondo Biyoghe, attaquant du CF Mounana, l’entrainement avec le coach se passe bien d’autant plus qu’il est utilisé dans le même registre qu’en club. « Pour ma part, l’entrainement se passe bien jusqu’à ce jour, le groupe m’a bien accueilli et surtout qu’ici on connait les qualités de tout un chacun.Le coach m’utilise comme à Mounana, c’est à moi de démontrer que je peux jouer avec cette équipe qui n’a qu’une envie : jouer pour gagner », a déclaré Cédric Ondo Biyoghe.

Tout comme les joueurs, le Manager général Daniel Cousin a estimé que la préparation se passe très bien avec une nouvelle dynamique apportée par le nouveau coach. « On s’entraine à l’Omnisport sur un bon terrain et toutes les conditions sont réunies pour entamer cette compétition avec l’objectif d’aller le plus loin possible », a-t-il indiqué