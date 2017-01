CAN 2017 : Les Lions Indomptables et les Etalons en demi-finale

Après le Burkina Faso, tombeur de la Tunisie (2-0) au stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé à Libreville, les Lions Indomptables du Cameroun ont composté leur ticket pour le dernier carré de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Total 2017, hier samedi 28 janvier au stade de Franceville après l’épreuve fatidique des tirs au but (5-4) face aux Lions de la Teranga du Sénégal.

La chaude empoignade entre les Lions Indomptables du Cameroun et les Lions de la Teranga du Sénégal a tourné à l’avantage du premier fauve cité qui s’est qualifié difficilement pour les demi-finales de la CAN Total Gabon 2017 samedi au stade de Franceville à l’issue de la séance des tirs au but (5-4), après le Burkina Faso vainqueur de la Tunisie en quart de finale au stade d’Angondjé.

Alignés selon un schéma tactique similaire « 4-3-3 », les Lions Indomptables et les Lions de la Teranga qui ne se sont pas fait de cadeaux dès l’entame de la partie se sont neutralisés jusqu’à la pause malgré les nombreuses occasions de part et d’autre (0-0).

Au retour des vestiaires, le Sénégal amené offensivement par Keita Baldé de l’AS Roma et Sadio Mane de Liverpool a buté à plusieurs reprises sur un excellent gardien de but camerounais,Joseph Ondoa Ebondo, très bon, pendant le temps réglementaire comme lors des prolongations qui se sont soldés sur ce même score de parité (0-0).

C’est donc à l’issue de l’épreuve des tirs au but que les Camerounais plus lucides physiquement et plus réalistes ont pris le dessus sur leur adversaire avec la balle de but de Vincent Aboubacar après un exploit de Joseph Fabrice Ondoa Ebogo qui a détourné le tir de Sadio Mané.

« Nous avons joué un match très difficile contre le Sénégal mais désormais tout le monde sait qu’il n’y a qu’un seul Lion du football en Afrique, le Cameroun. Le Sénégal est déjà dans la sauce, nous espérons aller jusqu’en finale », a déclaré, Achille, supporter camerounais vivant à KoulaMoutou ayant effectué le déplacement à Franceville.