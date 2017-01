Décidément la coupe d’Afrique des Nations de football qu’organise le Gabon n’a pas encore fini de faire parler d’elle, notamment avec le problème de l’affluence dans les stades, qui reste le seul point d’orgue du bras de fer entre Ali Bongo et Jean Ping. Le camp de l’opposant, et un certain nombre d’organisations de la société civiles affiliées à sa cause avaient appelé au boycott de la compétition, ou encore à entreprendre des actions allant dans le sens de la troubler. Outre cet appel au boycott, il y a aussi un contexte économique difficile qui ne plaide pas en faveur d’une forte mobilisation des populations enclines à d’autres préoccupations plutôt qu’aller vivre le spectacle dans les tribunes des stades retenus pour la circonstance. C’est ce qui explique certainement cette mobilisation relative des supporters au stade d’Angodje à l’ouverture du match.

Et comme pour enfoncer le clou de la morosité de l’événement, l’équipe nationale, qui joue à domicile n’est pas apte à relever le défis et à démentir les critiques du publics. Tous ses deux premiers matchs de poule contre la Guinée Bissau et le Burkina Faso se soldent par des scores nuls. Parmi les septiques, il y en a qui jurent de ne plus repartir au stade et maudissent une équipe moribonde qui ne peut produire aucun résultats, malgré les moyens dilapidés par l’Etat pour l’organisation de la CAN. Surtout dans un contexte économique difficile où les priorités, disent-ils sont ailleurs. De peur de se retrouver avec des stades vides, ce qui serait d’ailleurs préjudiciable pour l’image d’un pays organisateur, le Gouvernement par la voix de son premier ministre Issoze-Ngondet, demande à tous les employeurs des villes concernées par l’événement de limiter le travail de leurs employés à 13 heures la journée.

Même si le Chef du Gouvernement a promis que les heures perdues seront récupérées, cette décision qui tombe en pleine crise multiforme, économique surtout où il faut travailler plus et produire la richesse n’est pas de nature à décanter la morosité économique du pays. Voilà ce qui pourrait donner raison aux détracteurs du pouvoir, qui eux estiment qu’il s’agit au fond d’une décision désespérée du pouvoir qui cherche à conduire les gens de force dans les stades. Puisque rien ne prouve que tous les travailleurs qui sont libérés à 13 heures vont tous renflouer les gradins des stades, tous les matchs ou presque se jouant presqu’à huit clos.