Can 2017 : Le Sénégal en quart de finale !

Depuis 2006, le Sénégal n’avait plus joué les ¼ de finale de la Can. C’est désormais chose faite. Les lions se sont qualifié brillement pour les ¼ de finale de la Can de football. Mieux ! Ils terminent, premier du groupe après avoir dominé le Zimbabwe sur le score de (2-0).

Le Sénégal n’a pas fait dans la dentelle ! Bien au contraire, le Zimbabwe a été broyé par des lions déchainés. Score (2-0). Du coup le Sénégal est le premier pays qualifié pour la suite de la compétition. En plus de cette qualification, les lions de la Téranga vont terminer en tête de la poule B basée à Franceville au Sud-est du Gabon. Avec 6 points, donc deux victoires la bande au coach Aliou Cissé va rester à domicile et croiser en ¼ de finale le deuxième du groupe A.

Sadio Mané dès la 9e minute a ouvert le feu en inscrivant ainsi son deuxième but de la compétition. A la 14e Minute, c’est Henry Savait qui a intelligemment converti un coup franc qui est allé se logé dans la cage du portier zimbabwéen. Toutes les offensives des verts du Zimbabwe ont été vaines. Le milieu offensif Khama Billiat, le virevoltant zimbabwéen a failli par deux fois marquer. Face à lui il y avait du feu ouvert par Mame Biram Diouf, Moussa Sow, Sadio Mané et Keita Baldé qui ont tous manqué d’énormes occasions. Lundi prochain pour le compte de la dernière journée le Sénégal aura face à lui une équipe d’Algérie en quête de succès qui n’a plus son destin entre les bottines. L’Algérie a chuté hier, jeudi 19 janvier courant (0-2) devant la Tunisie qui se relance en force pour la qualification en ¼ de finale.

Au-delà de cette qualification, le Sénégal a manqué de réalisme avec des frappes pas du tout cadrées. Le score aurait pu être lourd sans que personne ne crie au scandale, mais la maladresse a été le péché des attaquants sénégalais. Les lions peuvent tout de même se féliciter de l’engagement et de la justesse technique affichés durant cette rencontre. Apres deux rencontres dans la poule B, le Sénégal est confortablement assis sur le trône avec 6 unités au compteur. La Tunisie s’est relancée et compte 3 points à la deuxième place. L’Algérie, la grosse déception et le Zimbabwe sont au fond du tableau avec 1 point chacun.