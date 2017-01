CAN 2017 : Le Maroc d’Hervé Renard se relance dans la course

Battu d’entrée par la RDC (1-0), le Maroc est venu à bout du Togo (3-1), hier vendredi 20 janvier au stade d’Oyem, en match comptant pour la 2e journée de la CAN Total 2017. Un succès qui permet aux Lions de l’Atlas de se replacer à la deuxième place du groupe C, devant la Côte d’Ivoire, qu’ils affronteront dans un match décisif pour l’obtention de la qualification pour les quarts de finale mardi prochain.

Battue lors de la 1ere journée, l’équipe entrainée par le double champion d’Afrique Hervé Renard s’est relancée dans un groupe C relevé, avec une victoire 3-1 contre le Togo, hier vendredi au stade d’Oyem.

Surpris par l’ouverture du score des Eperviers du Togo signée Mathieu Dossevi à la 5eminute, les Lions de l’Atlas n’ont pas attendu longtemps pour réagir face à des Eperviers trop limités collectivement. Profitant des fautes des défenseurs togolais, l’équipe marocaine a fait la différence avec des buts de la tête de Bouhaddouz sur corner (14e), puis Saïss à la suite d’un coup franc excentré (21e).

Entré au cours du jeu comme joker, Youssef En-Nesyri qui évolue à Malaga en Espagne a corsé l’addition sur une frappe déviée par un rebond fatal pour Kossi Agassa (72e), accusé d’avoir effectué des mauvaises sorties sur les deux autres buts encaissés.

"L’arbitrage a été mauvais : sur le deuxième but, il y a faute sur Agassa. Sur le troisième, il y a une faute au départ de l’action" a déclaré Claude Le Roy, l’entraineur des Eperviers, très déçu par le résultat.

Bien avant, dans ce groupe C, la RDC et la Côte d’Ivoire se sont séparés sur un score de parité (2-2). Les Congolais qui totalisent 4 points sont leaders de la poule C juste devant le Maroc.