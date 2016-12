CAN 2017 : Le Gabon n’a toujours pas publié sa liste

Contrairement à plusieurs sélections comme le Togo, le Zimbabwe ou la Tunisie d’Henry Kaspercsak, le Gabon pays hôte de la CAN Total 2017 n’a toujours pas publié la moindre liste que ce soit élargie ou définitive de Panthères retenues en prélude à la compétition. Une situation peu appréciée par certains supporters de l’équipe nationale.

Le Gabon placé dans la poule A avec le Cameroun, le Burkina Faso et la Guinée Bissau aura l’honneur d’ouvrir les hostilités de la CAN Total 2017 en sa qualité de pays hôte le 14 janvier avec la dernière équipe citée. Cependant jusqu’à ce jour aucun programme officiel et aucune liste des joueurs de l’équipe nationale n’est connue.

En effet, après l’arrivée du nouveau coach des Panthères l’espagnol José Antonio Camacho en début du mois en cours en vue de la CAN 2017, c’est le silence radio pour ce qui est de la suite de ses activités du côté de la Fédération gabonaise de Football(Fégafoot).

« Nous avons appris sur internet que le Gabon va disputer un match amical contre l’Ouganda le 29 décembre. Maisjusque-là nous attendons la divulgation de la liste des Panthères du moins pour cette rencontre », a déclaré José Mbading, supporter des Panthères

Les équipes comme l’Ouganda, déjà en préparation, les Aigles de Carthage ont divulgué leur programme et leur liste avec des matchs par exemple contre deux équipes locales de la Catalogne en Espagne les 28 et 30 décembre 2016.

Selon un membre de la Fédération gabonaise de football, il n’y a pas péril en la demeure même si on est à 25 jours de la CAN. D’après lui, la liste des joueurs retenus, le programme de la préparation des Panthères seront connus avant cette fin de mois.

José Antonio Camacho qui annonçait qu’il sortirait une liste élargie des Panthères avant de statuer sur la définitive et sa Fédération semblent oublier que le temps ne leur appartient pas.