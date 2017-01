Interrogé par les reporteurs de Gaboneco.com, samedi dernier à Franceville, à l’issu de la qualification de l’équipe camerounaise en demi-finale de l’actuelle CAN, Gérémi Njitap Fotso met cette victoire à l’actif de la force mentale des Lions Indomptables. Selon l’ancien joueur des Lions Indomptables, le match contre une belle équipe sénégalaise, très en place tactiquement et techniquement durant cette CAN n’a pas été facile.

« Les Lions qui ont su contenir cette équipe du Sénégal durant toute la rencontre ont été plus fort sur le plan mental. Malgré le faits que près de 12 joueurs de l’équipe nationale camerounaise découvre la CAN pour la première fois, les gars n’ont pas craqué et ont tenu bon jusqu’aux tirs au but où tout s’est joué sur des détails avec un Fabrice Ondoa, très bon », a déclaré Gérémi Njitap qui croit aux chances de sa sélection nationale. A l’opposé, pour l’ancienne star des Lions de la Téranga El Hadji Diouf, le Sénégal aurait pu se qualifier, mais les joueurs sénégalais ont été victime d’un manque de réussite.