Can 2017 : L’Algérie, la grosse déception de la compétition !

L’Algérie, l’un des grands favoris de l’actuelle Can qu’abrite le Gabon, a fait déjouer tous les pronostics. Neutralisés par le Sénégal à Franceville, lundi 23 janvier courant et abasourdit par la victoire de la Tunisie (4-2) contre le Zimbabwe, les Fennecs sortent de la compétition par la petite porte. Pour Ahmed, un supporter des Fennecs, l’aventure de Libreville doit être oubliée très vite. Ce dernier estime que son équipe a réalisé l’une de ses plus piètres performances durant cette CAN 2017.

« C’est vraiment inimaginable, car nous supporters algériens vivant au Gabon nous nous attendions à voir notre équipe au moins en quart de finale. Malgré les deux buts de Slimani contre le Sénégal ou la bonne prestation de Mahrez, nous pensons qu’il n’y a pas des joueurs capables d’honorer le drapeau du pays dans ce groupe géré par le coach Leekens qui a aussi montré ses limites », a déclaré Zinedine, supporter des Fennecs résidant au Gabon. « Il a fallu gérer la déception. Si tu n’es pas déçu, c’est que tu n’es pas professionnel », raconte aujourd’hui Georges Leekens qui avait débuté son travail de sélectionneur avec une défaite face au Nigeria en novembre dernier, lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le Sénégal qui a neutralisé l’Algérie termine leader de la poule B, juste devant la Tunisie qui a atomisé le Zimbabwe au stade d’Angondjé hier (4-2) pour se qualifier pour la phase des quarts de finale.