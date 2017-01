CAN 2017 : Junior Kabananga, la nouvelle pépite des Léopards de la RDC !

Arrivé très en forme à la CAN Total Gabon 2017, Junior Kabananga est actuellement le joueur qui impressionne le plus. Alors que personne ne mentionnait son nom dans le top des Léopards avant la compétition, ce jeune attaquant d’Astana, titularisé au poste d’ailier droit dans le onze entrant des Léopards, Junior Kabananga a fait son entrée dans le panthéon meilleurs joueurs de cette CAN, et ce, dès la première sortie de son équipe face au Maroc. En difficulté face à l’équipe d’Hervé Renard au stade d’Oyem, la RDC a eu la vie sauve grâce à un magnifique but victorieux de Kabananga.

Loin de se satisfaire de ses performances lors de son premier match de poule, Junior Kabananga contre la Côte d’Ivoire a été buteur et passeur décisif face au tenant du titre, éliminé au premier tour par le Maroc d’Hervé Renard, son ancien coach. Agé de 27 ans l’ancien joueur d’Anderlecht en Belgique marque à nouveau face à l’équipe togolaise amenée par Emanuel Adebayor. Qualifié pour les quarts de finale avec la RDC, Junior Kabananga est actuellement en tête de la liste des meilleurs buteurs de la CAN Total 2017 avec trois buts en trois matchs.