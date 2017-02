L’opposant gabonais, Jean Ping conteste le bilan sommaire dressé récemment par le président du Comité d’organisation de la Can (Cocan), Christian Kerangal. En lieu et place des 192 milliards de francs CFA avancés par le Cocan en termes de coût d’organisation de l’événement sportif, Jean Ping pour sa part évoque le chiffre de 1000 milliards de francs CFA.

A la suite du bilan sommaire dressé par le président du Comité d’organisation de la Can (Cocan), Christian Kerangal, ce début de semaine, l’opposant gabonais Jean Ping soutient mordicus que le chiffre du Cocan est bien en deçà de la réalité. « Nous avons dépensé d’après ce qu’ils disent eux-mêmes, plus de 400 milliards de francs CFA pour la Can de 2012. Pour cette Can-ci, nous avons prévu de dépenser un montant similaire. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas très loin des 1000 milliards de francs CFA pour danser pendant que le peuple meurt », s’insurge Jean Ping.

« On est allé chercher une mascotte, c’est une panthère. On est allé l’acheter, je crois dans les souks des cantons de Pékin ou de Shanghai et ça a coûté presque 2 milliards de francs CFA pour cette mascotte »ajoute-t-il.

Pour l’opposant, il n’est pas tolérable que lorsque le pays cumule des difficultés dans plusieurs secteurs, le gouvernement ferme les yeux devant les maux sociaux pour dépenser des milliards dans les loisirs. « Est-ce que c’est normal dans un pays qui connaît la crise, où les gens sont dans la misère ? Où les gens n’ont pas de travail ? » interroge-t-il ? « Education, santé, logement… Vous additionnez tout ça, ça n’équivaut pas à l’investissement que nous avons mis en place pour la Can », estime Jean Ping.