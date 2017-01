CAN 2017 : Fin du séminaire de recyclage des journalistes sportifs

Organisé par l’Association Gabonaise de la Presse Sportive Indépendante (AGPSI) sous le parrainage du président de la Fédération Gabonaise de Football(FEGAFOOT) en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports depuis mercredi dernier à l’auditorium de Gabon télévision, le séminaire de recyclage des journalistes de la presse sportive dénommé « Jean Paul Mve Edou » a pris fin hier vendredi

Le séminaire de recyclage des journalistes sportifs dénommé « Jean Paul Mve Edou » , organisé en prélude à la CAN 2017 par l’AGPSI sous le parrainage de la FEGAFOOT en partenariat avec le ministère des Sports et la Ligue Nationale de Football(LINAF) a fermé ses rideaux vendredi 6 janvier 2017 à l’auditorium de Gabon télévision.

Axé autour de cinq modules notamment, la gestion du groupe animé par Raphael Nzamba Nzamba, les lois du jeu avec Youssouf Mbera, les commentaires radio et télé avec Théophile Ndong Eda, Pablo Moussodji Ngoma et le module de la presse écrite tenu par Abel Mimongo, le séminaire de recyclage Jean Paul Mve Edou a été une réussite selon ses participants avoisinant le nombre de cent.

Pour le président Rodrigue Bekale, cette initiative lancée depuis mercredi a permis aux uns et autres de s’outiller d’avantage à l’approche de la CAN et a connu un franc succès tant par la qualité des enseignements que par l’engouement des participants issus de plusieurs medias locaux privés ou publics.

Représentant le parrain Pierre Alain Mounguengui, absent, lesecrétaire général de la FEGAFOOT, Jean Felix Mba Nze a au nom de son collaborateur, salué l’initiative tout en exhortant l’AGPSI à poser d’autres actions de ce genre qui verront sans hésitation le soutien de son organisation.

« Je fais de la radio depuis plusieurs années mais ce que j’ai appris durant ce séminaire me permettra de faire un travail plus abouti à l’avenir à compter du 14 janvier avec la CAN 2017 », a déclaré un séminariste.

Déclaré close par le secrétaire général de la FEGAFOOT, la cérémonie s’est soldée par la remise des attestations de participations aux séminaristes.