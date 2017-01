Can 2017/Expulsion de Robert Brazza : Le démenti du concerné !

L’information a eu l’effet d’une bombe : Robert Brazza expulsé du Gabon. Selon l’auteur d’un article paru récemment , le journaliste de CANAL + avait été chassé du Gabon pour avoir critiqué le mauvais état des pelouses. « Contrairement aux propos sans fondement tenus par certaines personnes dans une parution gabonaise, je n’ai absolument pas été expulsé par les autorités du pays organisateur de la CAN 2017 », a déclaré Robert Brazza.

Comme pour donner une belle leçon de journalisme à l’auteur de l’article, l’animateur ajoute : « Et si mon absence à l’écran (pourtant programmée de longue date) a semé la confusion dans les esprits, la sagesse voudrait que l’on aille à la source pour en connaître les motifs ».

L’ancien animateur d’Africa N1 est tout de même fair-play, même s’il se désole de cette pratique qui consiste à affirmer des choses au préalable sans procéder à toutes les investigations nécessaires. « Je regrette très sincèrement ce genre de procédé indigne de notre profession et qui, une fois encore, lui donne une image sale et incompétente », a-t-il publié sur son mur Facebook. Du coup, Robert Brazza donne rendez-vous à ses ‘’détracteurs’’. « Mercredi 1er février prochain, je serai, comme prévu, sur le plateau de Soir de Can, en compagnie de tous les amis et avec vous je l’espère pour parler de l’actualité de la CAN Gabon 2017, des matchs, des joueurs, des terrains (si le besoin s’en fait sentir-eh oui !) Et de l’avenir du football africain ».