Denis Bouanga, le bleu des Panthères arborant un maillot floqué du numéro 20, s’est déjà fait remarquer positivement, notamment avec sa passe décisive qui a débouché sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang face à la Guinée-Bissau, lors du match d’ouverture de la CAN 2017 à Libreville, le 14 janvier dernier. Face aux Etalons du Burkina il a également réalisé une bonne prestation, et ce, malgré le nul de la sélection nationale. Après le but burkinabé contre le cours du jeu avec cette percée de Fréjus Nakoulama, Denis Bouanga a gardé son intensité physique et technique qui a profité à son équipe qui est revenue au score sur un penalty de Pierre Emerick Aubameyang.

Présent offensivement avec plusieurs frappes qui ont bousculé le gardien burkinabé dont une repoussée in extremis par la barre transversale, Denis Bouanga est le joueur gabonais le plus prolifique en termes d’occasions, de percussions et de spectacle depuis le début de la 31e édition de la CAN 2017. Discipliné et très pressant sur le plan défensif, le jeune attaquant âgé de 22 ans qui évolue à Tours (en Ligue 2 française) a aussi séduit les membres de la CAF qui l’ont élu meilleur joueur du match. Une montée en puissance pour ce jeune joueur qui évolue sans complexe, alors qu’ il arbore pour la deuxième fois seulement le maillot des Panthères.

Pour plusieurs observateurs, face au Cameroun qui a battu difficilement la Guinée Bissau (2-1), Denis Bouanga constitue l’atout majeur après Pierre Emerick Aubameyang pour espérer qualifier le Gabon au second tour de la CAN avec l’obligation de battre les Lions Indomptables en match de la troisième journée de la poule A.