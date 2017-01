CAN 2017 : Denis Bouanga dans l’équipe type de la phase aller !

En l’absence de la star des Panthères, Pierre Emerick Aubameyang qui n’a pas convaincu grand monde lors de cette phase finale de la 31e édition de la CAN 2017, le jeune attaquant gabonais Denis Athanase Bouanga a été sélectionné dans l’équipe-type du premier tour de la fête continentale du football. Une équipe-type divulguée hier, lundi 30 janvier courant, par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Publiée hier par la CAF, l’équipe-type du premier tour de la CAN Total Gabon 2017 enregistre la présence d’un seul gabonais, Denis Bouanga, l’une des grandes révélations de cette compétition. Un choix loin d’être fortuit, vu que Denis Bouanga a été élu deux fois consécutives, homme du match en phase de poules. Normal donc que ce dernier figure dans l’équipe-type, conçue par la commission technique de la CAF.

Une équipe dans laquelle figure également trois Tunisiens, deux Egyptiens, deux Marocains, un Sénégalais, un Camerounais et un Congolais.

Gardien :

Fabrice Ondoa (Cameroun)

Défenseurs :

Ahmed Fathi (Egypte), Ahmed Hegazy (Egypte), Kara Mbodj (Sénégal), Hamza Mendyl (Maroc)

Milieux de terrain :

Mohamed Amine Ben Amor (Tunisie), Mbark Boussoufa (Maroc), Youssef Msakni (Tunisie)

Attaquants :

Junior Kabananga (RD Congo), NaïmSliti (Tunisie), Denis Bouanga (Gabon)

Remplaçants :

EssamEl-Hadary (Egypte), Issama Mpeko (RD Congo), Ali Maâloul (Tunisie), Marouane Da Costa (Maroc), Abdallah El Saïd (Egypte), Christian Atsu (Ghana), Fayçal Fajr (Maroc), Riyad Mahrez (Algérie), Khama Billiat (Zimbabwe), Bertrand Traoré (Burkina Faso).

Soulignons que tous les joueurs composant cette équipe-type ont été qualifiés pour les quarts de finale à l’exception de Denis Bouanga, comme le précise l’instance dirigeante du football africain. Une précision de taille et qui démontre s’il en était encore besoin, le mérite du néo attaquant des Panthères, sous les feux des projecteurs depuis l’ouverture de la CAN, et ce, en dépit de l’élimination de la sélection nationale gabonaise dès le premier tour.

Malgré ses deux buts, Pierre Emerick Aubameyang ne figure même pas sur la liste des remplaçants, contrairement à Ryad Mahrez, actuel ballon d’or africain.