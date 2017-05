Le coach espagnol des Panthères du Gabon José Antonio Camacho a animé, lundi 29 mai 2017 à Libreville, sa première conférence de presse depuis l’élimination de son équipe au premier tour de la CAN 2017, en vue du match amical contre la Zambie et le Mali dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 les 3 et les 10 juin prochain.

La liste des 23 Panthères sélectionnées pour affronter la Zambie et le Mali les 3 et 10 juin prochain en amical et en match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 a été dévoilée hier lundi à Libreville par le coach José Antonio Camacho. On note l’absence de Biyogo Poko et Didier Ovono qui a annoncé sa retraite internationale.

Gardiens : Stéphane Bitseki (Mounana), Donald Nze (AS Pélican ) et Anthony Mfa Mezui (sans club) ,

Défenseurs : Lloyd Palun (Red Star ) , Aaron Appindangoye (Stade Lavallois ) , Yoann Wachter (Sedan) , Henry Junior Ndong Ngaleu (FK Soduva ), Loïc Cédric Mbang Ondo (Islande ), Randal Oto’o Nzué (Westerlo ) , Johann Serge Obiang (Troyes ) , Bruno Ecuele Manga (Cardiff ) , Ulysse Daryl Obame Ndong (Lokomotiva Goma )

Milieux : Ibrahim Didier Ndong Ibrahim (Sunderland ) , Serge J Martisson Ngouali (Hammary Fotboll ) , Franck Engonga (El Geish ) , Mario Lemina (Juventus ) ,Samson Mbingui (Raja Casablanca ), Denis Bouanga (Tours ) , Louis Ameka Autchanga ( Guelor Kanga (Etoile Rouge Belgrade ).

Attaquants : Pierre Emerick Aubameyang (Dortmund), Axel Meye (Eskiesehispor ), Aaron Salem Boupendza (Girondins de Bordeaux ).

Liste d’attente : Merlin Tandjigora, Malick Evouna, Florent Ngouazela , Junior Assoumou, Serge Kevin Aboue Angoue ,Perrin Obambou ,Grèc Oyoubi ,Johan Lengoualama ,Cédric Ondo Biyoghe .