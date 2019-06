Boxe : Taylor Mabika perd sa ceinture WBC Francophone en France !

Abandonné par les responsables du Ministère des Sports sortant et par la fédération de boxe, Taylor Mabika qui a tenu pendant les 12 rounds face au français Hervé Loffidi, favorisé par l’arbitrage a donc perdu sur une décision partagée. Très relevé avec des séries de coups données de part et d’autres, le combat entre Hervé Loffidi et Taylor Mabika tenu toutes ses promesses et s’est joué sur des détails. Le boxeur gabonais qui a perdu sa ceinture n’a tout de même pas démérité.

Très déçu par l’attitude des autorités gabonaises, dont l’ambassadeur du Gabon en France, le Ministre de Sports Alain Claude Billie By Nze qu’il dit avoir rédigé des courriers, mais sans suite, Taylor Mabika affirme haut et fort qu’il a été abandonné à lui-même alors qu’il défendait bien les couleurs du pays.