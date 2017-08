Boxe/Sanction : Alfred Bongo Ondimba suspendu par la CAB !

Le nouveau bureau de la Fédération Gabonaise de Boxe (FEGABOXE), dirigé par le notaire Alfred Bongo Ondimba (Ndlr : élu sur fond de contestation le 25 mars dernier) vient d’être suspendu par la CAB. Une décision notifiée via un courrier daté du 03 juillet dernier et signé par M. Kélani Bayor, président de cette instance continentale. Une sanction faisant suite aux recours déposés par les chalengeurs d’Alfred Bongo Ondimba qui ont démontré la violation des articles 34 et 45 des statuts de l’AFBC, lors de l’assemblée générale élective. Alfred Bongo Ondimba et son bureau sont accusés d’avoir cautionné la ceinture BWC, dans le cadre du dernier combat de gala organisé par YOKA COM à Port-Gentil qui a opposé Taylor Mabika au Romain Alexandru Jur.

D’après Kélani Bayor , l’organisme BWC n’est pas reconnu par la CAB et l’AIBA, et dont pas habilité à organiser des combats professionnels. Après les nombreux reports de l’organisation du championnat national de boxe qui devrait avoir lieu à Franceville dans le Haut-Ogooué en juillet dernier et août courant, les pugilistes gabonais sont aussi condamnés à ne pas disputer des compétitions internationales en attendant un dénouement heureux du problème qui oppose leur instance faitière à la CAB. Pour rappel, la Fédération Gabonaise de Boxe sous Alfred Bongo Ondimba a tout de même participé à la 7e édition du gala international France-Afrique, organisée à Grigny et qui à vu ses deux ambassadeurs, Tessa Tonda Channel (75 kg) et Yannick Mitoumba (69 kg) remporter deux médailles d’or en mai dernier.