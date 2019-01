Boxe/Nécrologie : Chrispin Lendoye jette l’éponge !

Plusieurs fois champion du Gabon de boxe, Chrispin Lendoye qui a représenté dignement le Gabon à l’international est décédé suite à une longue maladie. Abandonné par les autorités sportives gabonaises, après une blessure contractée dans la pratique de son art, Chrispin Lendoye a terminé ses jours en exerçant le métier de chauffeur de taxi-bus. Chrispin Lendoye qui avait réussi à surmonter sa blessure, avait sollicité une intégration au Ministère de la Jeunesse et des Sports et à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) en guise de reconversion. Une demande n’ayant pas trouvé un écho favorable auprès des autorités concernées.

Selon un de ses proches, le défunt ambitionnait de créer une école de boxe, mais avait été, sans raison valable, menacé par un responsable de la fédération gabonaise de boxe. Bloqué à tous les niveaux celui qui faisait aussi la fierté des fils et filles d’Okondja d’où il était originaire, a été contraint de mettre fin à ses rêves pour se retrouver à jouer le rôle de boy-chauffeur, puis chauffeur de taxi-bus sur les axes Awendjé-IAI, parfois PK5-PK8 et Rio-Gare-Routière. Cette perte vient relancer le débat sur le manque de politiques d’accompagnement des sportifs après leur carrière.