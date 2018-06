Après des tentatives mutuelles d’intimidation avec des regards menaçants lors du face à face pour la pesée officielle, Taylor Mabika et Nuri Seferi semblent être prêts pour le combat du championnat WBC francophone qui les opposera ce vendredi soire du côté du Palais des Sports de Libreville. D’Après Taylor Mbika, qui ne se laisse pas impressionner par le palmarès de son challenger (47 combats, 38 victoires dont 22 par K0 et 8 défaites dont 1 par KO), le sort du combat reposera sur le premier coup de poing qu’il compte asséner à l’albanais.

Confiant, Taylor Mabika (39 ans) qui s’est entrainé durement depuis plus de trois mois en France et au Gabon depuis son arrivée à Libreville compte bien conserver son invincibilité à domicile. Interrogé à son tour sur son adversaire, le ‘’Tyson d’Albanie’’ s’est dit très heureux d’être au Gabon et a promis faire souffrir Taylor Mbika. « Je vais tout donner sur le ring. Mais Taylor Mabika va voir ce qu’il va voir » a -il indiqué.

Pour la promotion de la boxe locale, des combats de gala opposeront les jeunes boxeurs gabonais Yannick Mitoumba et Maxime Yegnong en semi-professionnel aux boxeurs Alpha Diallo de Guinée Equatoriale et au Camerounais Kinfack Claude.

En levée de rideau, un combat en catégorie amateur mi-lourd opposera Tessa Yaya dit ‘’Ali du Gabon’’ à son compatriote Bertand Fofung. La gabonaise Mekemeza Gaella sera aux prises avec une boxeuse camerounaise en lieu et place de la Capverdienne Stefania Mende.