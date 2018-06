L’événement annoncé samedi 2 juin dernier par Yoka Com’Event, et organisé par la structure événementielle Yoka, le ministère des Sports, en collaboration avec la Fédération gabonaise de boxe (Fegaboxe), se tiendra le 8 juin au Palais des sports. A en croire les organisateurs, le gala de boxe constitue une opportunité de promotion de la discipline. Pour le responsable Médias, Kennedy Ondo Mba, l’objectif est « d’écrire un nouveau chapitre de la boxe gabonaise qui chaque année se hisse au haut niveau ». Pour ce faire, la levée de rideaux sera effectuée par cinq étoiles montantes de la boxe locale. Le public est invité à venir soutenir Taylor Mabika, car selon Yémalin Victoire Houngbedji, « lorsqu’on a un boxeur qui nous a permis d’avoir des victoires dans le passé, il faut l’accompagner pour que le Gabon puisse rayonner par le sport et par la boxe en particulier ».

Enjeux pour le Gabon ?

Le World boxing council (WBC) est la principale organisation internationale de boxe professionnelle. La ceinture WBC francophone mise en jeu dans le combat qui opposera Taylor Mabika à Nuri Seferi est la dernière carte nécessaire pour permettre au boxeur gabonais d’entrer dans la fédération la plus élevée de la boxe mondiale. Elle permettra notamment à Taylor Mabika d’entrer dans le Top 15 de la WBC et d’accéder au Championnat du monde poids lourds-léger de la WBC. Ce challenge est donc une étape cruciale pour le boxeur puisqu’il est présenté par le directeur technique de la Fegaboxe, Kassidy Nzagou comme « le combat de confirmation ». Selon les organisateurs, Taylor Mabika « se porte mentalement très bien et entend défendre valablement le Gabon le 8 juin ».

Nuri Seferi, un poids lourds de la boxe albanaise

La différence statistique est énorme entre Taylor Mabika et l’albanais, Nuri Seferi (Ndlr : surnommé dans son pays, Albanian Tyson). En dépit de ses 20 combats et 17 victoires dont 9 par KO, le palmarès du boxeur gabonais n’équivaut pas celui de l’albanais qui totalise 47 combats pour 38 victoires dont 22 par KO. 4 fois champion WBO european Cruiserweight, l’albanais n’est pas un petit adversaire pour Taylor Mabika, champion international WBC Méditerranée 2017, champion du monde international WBFed 2016 et champion du monde IBU 2015. Comme voulu par Yémalin Victoire Houngbedji, Taylor Mabika aura vraiment besoin de son public pour « se transformer » et venir à bout de cet adversaire de taille.