Botola Pro/ 16ème journée : Stevy Nzambe enchaîne les victoires

Depuis l’arrivée de l’international gabonais, Stevy Nzambé à Ithiad de Tanger, le club marocain de la Botola pro ne cesse d’engranger des victoires, et ce, sans encaisser de buts.

A en croire les derniers résultats de la Botola pro marocaine, l’arrivée du gabonais Stevy Nzambé a contribué à la stabilité dans le secteur défensif de l’Ittihad de Tanger, un club qui a enchainé trois matchs sans encaisser de but. Après les succès dont ceux contre le Wydad et le plus récent contre Rapide Oued Zem, Ittihad de Tanger bénéficie désormais de l’expérience de l’international gabonais Stevy Nzambé, (Ndlr : très solide au poste de latéral gauche). En déplacement sur les installations de Rapide Oued Zem, avec un Stevy Nzambe en grande forme, Ittihad de Tanger se relance dans le championnat.

A son arrivée, le club était 13e du championnat, aujourd’hui il occupe provisoirement la 5e place. Cette bonne passe de Stevy Nzambé est très appréciée par les férus du football. Ces derniers espèrent que cette période de grâce se poursuive le plus longtemps possible. En effet, le Gabon aura besoin des joueurs en forme pour obtenir sa qualification pour la la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019, avec un gros match en mars prochain contre le Burundi.