BDEAC : Plus de 12 milliards de bénéfice en 2018

La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) a clôturé son exercice 2018 en beauté. A l’issue d’un conseil d’administration tenu à Malabo en Guinée Equatoriale, il y a quelques jours, le bénéfice net a été évalué à la hausse de l’ordre de 12,1 milliards de francs CFA en 2018. A 2,3 milliards de francs CFA en 2017, la banque dédiée au développement de la sous-région Cemac finit donc son exercice avec une hausse importante de 426% contrairement à l’année précédente. Cette performance, alors que le climat des affaires dans la quasi-totalité des pays est fragilisé par la crise économique et de nombreuses restrictions de gouvernance exigées par les organismes internationaux dont le Fonds monétaire international (FMI), s’explique par une meilleure mobilisation des ressources durant les récents exercices.

En effet, la contribution des Etats et organisme partenaires comme le Maroc, la Guinée Equatoriale, le Gabon, le Cameroun et la Commission de la Communauté économique d’Afrique centrale (Cemac) a permis à la banque de mobiliser plus de 8 milliards de francs CFA. La maîtrise des risques et des charges ne sont pas en reste des bonnes performances de la banque. « C’est le cas en matière de passation des marchés où, de nombreux gré à gré étaient passés sans aucune maîtrise des coûts de notre part. Nous avons mis en place une commission ad hoc et défini un plan annuel de passation de marchés. Cela a permis une réduction de plus d’un tiers du coût de certains marché », a expliqué le Président de la BDEAC.