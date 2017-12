BBC/Prix du meilleur joueur africain : Le titre échappe à Aubameyang

Buteur avec Dortmund contre le Werder Brême samedi dernier, Pierre Emerick Aubameyang qui a établi un nouveau record pour un joueur africain en Bundesliga (97 buts) contre les 96 réalisations du Ghanéen Antony Yeboah en Bundesliga, n’a pas remporté le prix du meilleur joueur africain BBC 2017. Il a été devancé par l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané.

Après un nombre record de votes,Mohamed Salah la star égyptienne de Liverpool en Premier League anglaise, vient de remporter le prix du meilleur joueur africain BBC 2017, juste devant son coéquipier en club, le Sénégalais Sadio Mane, le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, le Guinéen Naby Keita et le nigérian Victor Moses. En mauvaise posture avec son club de Dortmund et transparent en équipe nationale lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations et des éliminatoires du Mondial Russie 2018, Pierre Emerick Aubameyang a régressé au classement de ce trophée qu’il convoite depuis 2013.

Pour les votants Mohamed Salah, meilleur buteur de la Premier League anglaise avec 13 réalisations, et qui a emmené son équipe nationale à la 2e place du podium de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 et contribué à la qualification de l’Egypte au Mondial Russie 2018 est le joueur africain le mieux placé pour remporter ce prix BBC Afrique. Il détrône ainsi l’algérien Riyad Mahrez de Leicester, vainqueur du Prix du meilleur joueur africain BBC après, Yaya Toure de Manchester City et l’Algérien Yacine Brahimi de Porto.

Bon à savoir : le prix du meilleur joueur africain BBC n’a rien à voir avec le Ballon d’Or africain organisé par la Confédération Africaine de Football (CAF) et dont le lauréat pour l’année 2017 sera désigné lors d’une cérémonie prestigieuse qui aura lieu le 4 janvier 2018 à Accra au Ghana .