Bassin versant de Nzeng-Ayong : Les travaux vont reprendre !

Lancés, il y a quelques années sur un linéaire de 2,200 kilomètres et conduit par l’entreprise Conduril, les travaux d’aménagement du bassin versant de Nzeng-Ayong sont arrêtés depuis trois mois. Et pour cause, l’Etat accuse un retard de paiement auprès de l’entreprise Conduril. En effet, les travaux sont cofinancés par l’Etat gabonais et l’Union Européenne (UE) à hauteur respectivement de plus de 4 milliards de francs CFA et 7 milliards. Du coup, les retards accusés par la partie gabonaise sont préjudiciables. A la suite de la menace de suspension de la subvention accordée au Gabon, les autorités ont daigné revoir leur copie en contentant l’entreprise Conduril.

A en croire une source bien introduite après la menace proférée par l’UE, une réunion d’urgence a été tenue en fin de semaine écoulée au Trésor, entre les autorités chargées de l’économie et du budget pour solder dans l’immédiat la créance de l’Etat gabonais vis-à-vis de l’entreprise Conduril. Près de 1 milliards de francs CFA a ainsi été décaissé par les services de l’économie et du budget. Ce qui dans les jours à venir devrait permettre la reprise des travaux après des semaines d’arrêts. Malheureusement, en dépit de cette satisfaisante nouvelle, l’Etat est accusé de manque de sérieux surtout vis-à-vis des populations qui subissent au quotidien le calvaire du pont coupé à Nouvelle-cité.