Le jeune gabonais Yann Farell Assa Essamvous, MVP de la finale de la Cowbell Bac League 2018 qui s’est déroulée à Libreville prendra part aux NBA Academy Games, (Ndlr : des compétitions de haut niveau organisées par la NBA et destinées à 40 académies d’Afrique, d’Australie, de Chine et d’Inde), du 16 au 22 juillet prochain.

Yann Farell ASSA ESSAMVOUS, le MVP de la finale de la COWBELL BAC LEAGUE 2018, organisée par la Basketball Academy Club, dirigée par Willy Conrad Asseko, participera du 16 au 22 Juillet prochain, aux NBA ACADEMY GAMES au Centre d’Excellence du Basketball d’Australie à Canberra. En effet, les NBA Academy Games ont pour but de confronter les jeunes athlètes de divers horizons et jauger leurs performances collectives et individuelles.

Une occasion pour le jeune Yann, de confirmer son titre de MVP de la finale de la Cowbell Bac League, une compétition réunissant les jeunes des lycées et collèges de Libreville autour de la balle orange, de partager les valeurs de respect, du vivre-ensemble, du fair-play et du travail prônées par l’Association Basketball Academy Club (BAC), à travers l’organisation de cette compétition.

Bon à savoir : La Basket-ball Academy Club (BAC) est une association apolitique à but non lucratif œuvrant à la promotion du Basket-ball au Gabon. Association nationale affiliée à la Fédération Gabonaise de Basketball (FEGABAB), la BAC vise à concilier sports et études. Objectif : permettre aux jeunes de continuer leur cursu scolaire tout en pratiquant une activité saine et épanouissante, en l’occurrence le Basket-ball.