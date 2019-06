Basketball : Le coup de pouce du Comité National Olympique…

Après l’annulation le 2 mai dernier de la participation des Panthères version dames de basketball aux éliminatoires de l’Afrobasket à Yaoundé au Cameroun par le ministre sortant des Sports, Alain Claude Billie By Nze, le basketball gabonais a retrouvé le sourire hier, lundi 17 juin. Et pour cause, le Comité National Olympique a attribué une subvention dont le montant n’a pas été dévoilé pour la préparation de l’équipe nationale en prélude aux compétitions qualificatives des Jeux Olympiques.