Basketball/FEGABAB : L’arbitraire suspension de Dorland Bonango !

Selon plusieurs basketteurs gabonais, la suspension pour une durée d’un an, assortie d’une amende de 100 milles francs Cfa du président de la LIBAB, Dorland Bonango et son secrétaire général, Yannick Diouf Olimba résulte de l’acharnement du président fédéral, Léopold Evah qui semble être gêné voire exacerbé étouffé par les nombreuses activités de la Ligue. Selon certaines indiscrétions, Dorland Bonango qui n’a pas attendu la subvention de l’Etat pour lancer ses activités, (Ndlr : contrairement à Léopold Evah, jugé trop attentiste) serait devenu persona non grata, et ce, après l’organisation d’un tournoi inter-entreprise et la Super coupe, engageant des clubs de l’Estuaire avec le soutien de certains sponsors.

Ce qui a valu à Dorland Bonango les foudres de la fédération. En atteste sa traduction en conseil de discipline, le 5 juin dernier, au motif d’indiscipline. « Vraiment il ne faut pas énerver les clubs ainsi monsieur le président de la fédération. Nous clubs avons choisi notre président de la Ligue et vous c’est les Ligues qui vous choisissent », a déclaré un responsable de club, remonté contre la décision de Léopold Evah. De la convocation au conseil de discipline à la sanction infligée à Dorland Bonango beaucoup n’hésitent pas à affirmer que la Fédération Gabonaise de Basketball a agit sans aucun fondement statutaire.