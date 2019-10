A 48h du coup d’envoi du championnat d’Afrique des clubs champions de la zone 4 qui se jouera à Libreville du 16 au 20 octobre 2019, les responsables du club de la COMILOG et le président de la Fédération gabonaise de basketball (Fégabab), Léopold Evah ont rassuré l’opinion nationale et internationale sur la forme des joueurs et le dispositif organisationnel, prêt à accueillir les clubs adverses .

C’est à l’occasion d’une conférence de presse que le président fédéral Léopold Evah et le secrétaire général de Manga Basket ont communiqué, samedi dernier à Libreville, sur l’état de forme des joueurs du clubs représentant le Gabon au championnat d’Afrique zone 4 et le dispositif organisationnel de ladite compétition. « Cette conférence presse a pour but de confirmer à l’opinion nationale et nationale que la compétition aura bel et bien lieu au Palais des Sports de Libreville et tout le dispositif organisationnel est déjà prêt pour accueillir les délégations », a déclaré le président fédéral.

Après plusieurs matchs amicaux, disputés avec en prime la présence de quatre joueurs internationaux étrangers arrivés en renfort, les dirigeants de l’AS Mangasport disent être prêt à affronter leurs adversaires. Pour Mangasport l’objectif est de se qualifier à domicile pour la suite de la compétition. Une mission possible après un mois de préparation à Moanda et deux semaines à Libreville. Le public gabonais très attendu est invité à donner de la voix pour booster les joueurs de l’AS Mangasport qui auront fort à faire face à Mazembe BC de la RDC en match inaugurale mercredi 16 octobre 2019 à 18h 30 min.

FAP du Cameroun, Mazembe de la RDC, les Abeilles de la RCA, le club Equato-guinéen Virgen Maria de Africa et Mangasport composent la poule C de ce premier tour du championnat d’Afrique des clubs zone 4.