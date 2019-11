Après sa bonne prestation à Libreville lors du premier tour de la Basketball Africa League, le club sponsorisé par la COMILOG a d’entrée fait parler de lui au second tour de ce tournoi organisé à Yaoundé au Cameroun. Opposé a Mazembe BC de la RDC, l’AS Manga Sport du Gabon s’est imposé (98-70).

Auteur de la qualification du Gabon à Libreville pour le second tour, l’ancien MVP du championnat camerounais de basketball, Cédric Tsangué, recruté pour la Basketball Africa League a fait sensation une fois de plus. Cédric Tsangué qui avait conquis le gymnase du Palais des sports de Libreville a inscrit à lui seul 29 points et a été auteur de 3 rebonds dans une rencontre qui avait pourtant mal commencé pour les miniers de Moanda.