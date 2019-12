Au crépuscule de sa carrière internationale, la capitaine des Panthères du Gabon version Basket dames, Géraldine Yema Robert a été nommée par les autorités gabonaises au poste de Coordinateur National du Championnat Scolaire et Universitaire du Gabon.

L’organisation Gabonaise des Sports Scolaires et Universitaire(OGSSU) qui va être relancée en 2020 sous le statut de championnat scolaire et universitaire aura pour responsable l’internationale gabonaise Géraldine Yema Robert portée au poste de Coordinateur Nationale de cette nouvelle organisation sportive.

En effet, âgée de 39 ans, Géraldine Yema Robert a été installée à son poste de Coordinateur National du Championnat Scolaire et Universitaire du Gabon par le ministre des Sports Franck Nguema lundi 30 décembre 2019 à Libreville. Une nouvelle page de l’histoire s’ouvre pour l’internationale gabonaise qui prône le développement du sport en général et du basket en particulier au travers son association Yemaly et d’autres plateformes sportives.

Ce qui porte à croire de facto que celle qui avait été élu MVP (Meilleure joueuse) du championnat de France de Basketball élite dame en 2012-2013, a mis aussi fin à sa carrière internationale, en veilleuse durant plusieurs mois durant l’année 2019.