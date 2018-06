C’est en présence de l’artiste gospel Melina O, du journaliste culturel de France 24 Amobe Meveghe et de la star de la musique hip hop de Tanzanie Vanessa Mdee que le musicien pianiste, compositeur et arrangeur gabonais Fréderic Gassita a communiqué au cours d’une conférence de presse sur son concert Live Bantu Jazz prévu ce samedi 9 juin 2018 au jardin Botanique de Libreville.

Selon Fréderic Gassita, le Bantu Jazz qui est un mélange de jazz et de musique folklorique locale réunira sur la même scène, une cinquantaine de musiciens de plusieurs nationalités parmi lesquels les gabonaises Laurianne Ekondo, la rappeuse Alda, l’artiste gospel Melina O et la star du hip hop tanzanien Vanessa Mdee présente à Libreville pour la 2e fois. La chanteuse brésilienne Diana, l’orchestre Symphonique, la chorale le Chant sur la Lowé et le jeune Awax prendront également part à ce concert live. « Ce projet qui consiste à réunir un panel de musiciens de tous horizons sur la même scène me tient à cœur depuis longtemps » a déclaré Fréderic Gassita.

La 2e édition du Bantu Jazz permettra à Frédéric Gassita de revisiter ses classiques et de présenter au public ses nouvelles créations. « C’est inédit de retrouver sur une scène du Bantu Jazz autant de musiciens. Venez nombreux, ce n’est pas du jazz ennuyant que vous allez écouter. Venez ce samedi, vous n’allez pas le regretter ! » a conclu l’artiste.