Ballon d’Or Africain : PEA passe à côté d’un second sacre !

Pourtant grand favori, Pierre Emerick Aubameyang n’a pas remporté le titre de meilleur joueur africain de l’année, car détrôné par l’ailier algérien de Leicester Riyad Mahrez, nouveau détenteur du ballon d’or Africain, loin devant le Sénégalais Sadio Mané classé 3e. Malgré son réalisme devant les goals, Aubameyang n’a pas convaincu cette fois-ci les électeurs du ballon d’or africain qui ont preféré Mahrez qui a obtenu 361 suffrages contre 313 pour le Gabonais.

Sadio Mané du Sénégal a pu recueillir pour sa part 186 points. Riyad Mahrez, 25 ans, est le premier Algérien récompensé par le trophée de la CAF depuis sa création en 1992. Il a été l’un des éléments majeurs de l’équipe de Leicester City, victorieuse pour la première fois de son histoire du championnat d’Angleterre au terme de la saison 2015-2016, ce qui lui a valu au mois de mai le titre de meilleur joueur de Premier League.

Le corps électoral a été composé des sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux, membres du comité des médias de la CAF, membres du comité technique et de développement de la CAF et un groupe de 20 experts.Le gardien ougandais Denis Onyango, a quant à lui été désigné No 1 des joueurs basés en Afrique. Cette distinction résulte de son rôle déterminant dans la qualification de son équipe nationale à la CAN Total 2017 qui s’ouvre dans quelques jours au Gabon et dans la victoire de son club sud-africain Mamelodi Sundowns, dans la Ligue des champions Orange 2016. Soulignons que l’Ouganda accède en phase finale de la Can après 39 ans d’absence.

Onyango a récolté 252 points, 24 de mieux que son coéquipier zimbabwéen, Khama Billiat. Le Zambien, Rainford Kalaba, vainqueur de la Coupe de la Confédération Orange sous les couleurs du TP Mazembe de Lubumbashi complète le podium avec 206 points.

Chez les dames c’est l’attaquante nigériane Asisat Oshoala qui a été nommée joueuse de l’année devant la Camerounaise Gabrielle Aboudi-Onguene et la Ghanéenne Elizabeth Addo. Oshoala avait déjà obtenu ce titre en 2014. Un trophée doublé avec celui de Meilleure équipe nationale féminine attribuée aux Nigérianes, victorieuses pour la huitième fois, au Cameroun, de la CAN féminine.

Le Nigeria a récolté deux autres trophées avec la désignation de Kelechi Iheanacho, talent le plus prometteur, et celui d’Alex Iwobi, Espoir de l’année. Les Mamelodi Sundowns ont été distingués Club de l’année, et leur coach Pitso Mosimane, Meilleur entraîneur. Au palmarès 2016 figurent encore l’Ouganda, désignée équipe de l’année, le Gambien Bakary Papa Gassama qui s’est vu attribuer le sifflet d’or, pour la troisième année consécutive.